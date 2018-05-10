Исламский банкинг может стать катализатором в привлечении инвестиций из стран Ближнего Востока в российскую экономику. Такое мнение высказал в четверг гендиректор группы Исламского банка Дубая Аднан Чилван на пленарном заседании «Россия — исламский мир: драйвер международной экономики» в рамках KazanSummit, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что исламские финансы будут катализатором, который поспособствует вливанию инвестиций в Россию. Исламский банкинг имеет все инструменты для инвестирования в неисламских государствах, странах, которые не входят в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Я имею в виду Великобританию, Гонконг, ЮАР — все они привлекают исламские инвестиции. Если вы посмотрите на смешанный способ привлечения средств, то 60% инвестиций в этих странах пришли с Ближнего Востока, из Исламского банка», — отметил Чилван.

По его мнению, роль исламских финансов в привлечении инвестиций из стран Ближнего Востока в экономику России пока невелика, но есть, по крайней мере, четыре направления, где она может существенно вырасти. Речь идет об инвестировании в здравоохранение, образование, инфраструктурные проекты и рынок недвижимости.

В этой связи Чилван подчеркнул, что Татарстан может стать своеобразным хабом исламского финансирования в России, поскольку задачи, которые обозначены в стратегии развития республики до 2030 года, сходны с теми, которые решали в свое время власти Объединенных Арабских Эмиратов. «Смарт-медицина, развитие инфраструктуры — это именно то, что ОАЭ делали 30 лет тому назад, поэтому я вижу так много схожего между ОАЭ и Татарстаном. Я думаю, что исламские финансы смогут являться катализатором для привлечения инвестиций с Ближнего Востока, сделав Татарстан хабом исламского финансирования», — отметил Чилван.

Исламский банкинг имеет потенциал не только при реализации крупных инфраструктурных проектов, но и при инвестировании в малый и средний бизнес и даже в вопросах микрофинансирования, считает вице-президент группы Исламского банка развития Замир Икбаль. «Мы не стараемся конкурировать с другими институтами развития, мы скорее дополняем их усилия, принося другой ценностный вклад в общую цель. Просто наши инструменты финансирования другие, мы используем исламские принципы», — сказал Икбаль на пленарном заседании.