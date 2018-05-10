Клиенты Альфа-Банка — индивидуальные предприниматели и юридические лица — получили возможность моментального выпуска карты через мобильный банк «Альфа-Бизнес Мобайл». Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Карта оформляется в четыре клика, ее можно сразу использовать, например оплачивать товары и услуги в Интернете. Кроме того, у клиентов есть возможность привязать пластик к Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay и расплачиваться им в торговых точках, снимать или вносить наличные в банкоматах, оборудованных модулем бесконтактной оплаты.

Практическое применение карты очень широкое — оплата интернет-сервисов, хозяйственных нужд, представительских расходов, командировочных и многое другое.

«Платить за обслуживание карты тоже не нужно. Безусловным плюсом виртуальной карты является скорость выпуска — от момента принятия решения о выпуске карты до оплаты проходят считаные секунды — клиентам не надо ходить в отделение банка и собирать документы, нет необходимости активировать ее», — рассказал руководитель блока «Малый и средний корпоративный бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru