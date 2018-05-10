По всей стране в этот день проводились праздничные мероприятия, чествования ветеранов и различные акции.

В 57 городах страны более 1000 сотрудников и волонтеров банка возложили венки из живых цветов к главным памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Банк почтил память тех, кому мы обязаны своей свободой и чистым небом над головой.

В Москве акция прошла в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Сотрудники банка и члены их семей почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили венок к монументу в Зале Памяти и скорби. «От благодарных сотрудников Альфа-Банка» – такая надпись была сделана на траурной ленте. В акции приняли участие более 50 сотрудников центрального офиса банка.

Помимо торжественного возложения венков участники акции посетили экскурсию на тему «Военные будни столицы». Опытный гид рассказал об истории Поклонной горы и ее окрестностей. Советские солдаты шли на фронт как раз по Можайскому шоссе, нынешнему Кутузовскому проспекту, поэтому Поклонка стала символом ВОВ. Историк рассказал о том, как Москва пережила войну, о маскировке Кремля, немецких бомбежках, башенках МПВО, убежищах в метро, заградительных аэростатов и многом другом.

Также банк совместно с mail.ru запустил флешмоб в социальных сетях #мызамир , где сотрудники банка прочитали замечательное стихотворение Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя»