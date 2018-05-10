Балансовая прибыль Акибанка в I квартале 2018 года превысила 54 млн рублей, что в полтора раза выше показателя за аналогичный прошлогодний период. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Собственный капитал банка вырос на 19,3 млн рублей до 4,8 млрд рублей.

«По состоянию на 1 мая 2018 года только за последний месяц увеличились на 44,6 миллионов рублей или на 2,1% депозиты юридических лиц, на 376,3 миллионов рублей или на 3,02% — физических лиц. В общей сложности чистая ссудная задолженность выросла на 784 миллионов рублей. Объем кредитного портфеля только по коммерческим организациям показал рост на 433,9 миллионов рублей или 4,21%. Рост активов банка составил 800 миллионов рублей», — отметил председатель правления Акибанка Ильдар Галяутдинов.