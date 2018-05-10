9 мая «АК БАРС» Банк традиционно принял участие в акции «Бессмертный полк» в честь празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Более ста сотрудников банка почтили память своих родных. Многие из них пришли вместе с семьями и детьми. Участники пронесли фотографии своих отцов и матерей, бабушек и дедушек, и всех тех, кто вернулся домой с Победой и тех, кто пал, защищая родную землю.

«Очень рада, что в этом году мне удалось присоединиться к этому масштабному всенародному, сейчас уже всемирному проекту, — говорит ведущий юрисконсульт дирекции правового сопровождения Эльвира Стрельцова. — Нет в нашей стране семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. У меня воевали двое дедушек, моя бабушка – труженица тыла. В знак благодарности ко всем участникам войны для меня честь пройти с их фотографиями. Пока люди помнят о великом подвиге наших солдат - они живы!»

Участники встретились на улице Карла Маркса, откуда начали шествие по центральным улицам города: через улицу Лобачевского, мимо парка Черное озеро и по улице Кремлевская. «Бессмертный полк» завершит свое шествие на Площади Тысячелетия.

Длина маршрута в столице составила более двух километров. Возглавили шествие участники Международного молодежного образовательного проекта «СОЮЗ». Всего в акции приняли участие около 163 000 жителей республики.