Банкир.Ру поздравляет всех с главным праздником нашей Родины - с Днем Победы!

С каждым годом время все больше отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны, но мы чтим память каждого, кто не пожалел сил, здоровья и своей жизни для защиты нашего Отечества. Они подарили мир нам и всему человечеству, сумев остановить фашизм и спасти от него население Земли.

От всего сердца благодарим ветеранов и тружеников тыла! Для многих из них этот праздник стал самым главным в жизни.

Желаем участникам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, любви, внимания и заботы в окружении близких!

С Праздником! С Днем Победы!