Венесуэла и Палестина намерены во взаимных расчетах использовать венесуэльскую криптовалюту «петро», сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает РИА Новости.

«Я предложил, чтобы Палестина в рамках договоров с Венесуэлой осуществляла свои инвестиции в нашей криптовалюте «петро», и создается совместный фонд для технологического развития наших народов (также в «петро»)», — приводит пресс-служба Мадуро его заявление после подписания соглашений с главой Палестины Махмудом Аббасом в Каракасе.

По словам Мадуро, начальный взнос в этот фонд составит 20 млн «петро». Стоимость одной единицы криптовалюты примерно равна стоимости барреля венесуэльской нефти.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту «петро», став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Для работы с «петро» президент создает четыре экономические зоны.

Как заявил Мадуро, Центральный банк Венесуэлы может покупать золото за «петро», все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в «петро», а с 20 апреля в стране стартовала продажа жилья за эту криптовалюту.

В конце апреля Мадуро сообщил, что объем предварительной продажи «петро» составил 3,338 млрд долларов.