Пользователи «Вконтакте» обнаружили, что социальная сеть по умолчанию разрешает другим людям находить аккаунты по номеру телефона. В начале мая в Twitter стали появляться сообщения, предупреждающие о неожиданной функции.

Многие пользователи написали, что намерены изменить настройки, чтобы запретить искать их аккаунты. Однако некоторые предположили, что подобное открытие вряд ли что-нибудь изменит. «Уверена, никто не станет заморачиваться поиском моего аккаунта в «ВК» по номеру телефона», — написала @FilologNoMoney.

Представитель «ВКонтакте» в комментарии порталу vc.ru подчеркнул, что воспользоваться подобной «лазейкой» для поиска чужих страниц в соцсети будет нелегко.

«В результатах импорта отображаются не только знакомые из телефонной книги, но и несколько профилей схожих пользователей, так что определить конкретного пользователя таким образом довольно сложно. Кроме того, мы строго ограничиваем число запросов этого типа по их количеству в день», — заявил сотрудник «ВКонтакте».



В компании также подчеркнули, что подобная функция появилась еще в 2013 году, однако теперь пользователи смогут запретить искать свою страницу по номеру телефона, отрегулировав настройки.