В самой компании подчеркнули, что подобная функция появилась еще в 2013 году, однако теперь пользователи смогут запретить искать свою страницу по номеру телефона, отрегулировав настройки.
Пользователи «Вконтакте» обнаружили, что социальная сеть по умолчанию разрешает другим людям находить аккаунты по номеру телефона. В начале мая в Twitter стали появляться сообщения, предупреждающие о неожиданной функции.
Многие пользователи написали, что намерены изменить настройки, чтобы запретить искать их аккаунты. Однако некоторые предположили, что подобное открытие вряд ли что-нибудь изменит. «Уверена, никто не станет заморачиваться поиском моего аккаунта в «ВК» по номеру телефона», — написала @FilologNoMoney.
Представитель «ВКонтакте» в комментарии порталу vc.ru подчеркнул, что воспользоваться подобной «лазейкой» для поиска чужих страниц в соцсети будет нелегко.
«В результатах импорта отображаются не только знакомые из телефонной книги, но и несколько профилей схожих пользователей, так что определить конкретного пользователя таким образом довольно сложно. Кроме того, мы строго ограничиваем число запросов этого типа по их количеству в день», — заявил сотрудник «ВКонтакте».
В компании также подчеркнули, что подобная функция появилась еще в 2013 году, однако теперь пользователи смогут запретить искать свою страницу по номеру телефона, отрегулировав настройки.
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