Адвокаты просят ВС признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года «содержащим широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан».
Telegram обжаловал решение Верховного суда России, который признал законным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков.
«В Апелляционную коллегию Верховного суда РФ подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС РФ от 20 марта 2018 года по делу №АКПИ17-1181 и принять новое решение», — говорится в сообщении.
Адвокаты просят ВС признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года «принятым неуполномоченным органом с превышением полномочий», «устанавливающим внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц», а также «содержащим широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан».
Верховный суд России 20 марта отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Пытаясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор внес в черный список около 20 млн IP-адресов. По информации ведомства, мессенджер использовал 18 подсетей, в частности на облачных сервисах Google и Amazon. В результате пострадали не связанные с Telegram ресурсы.
Как сообщил Роскомнадзор 7 мая, около 400 интернет-ресурсов пострадали в связи с блокировкой Telegram в России.
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