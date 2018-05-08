Telegram обжаловал решение Верховного суда России, который признал законным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков.

«В Апелляционную коллегию Верховного суда РФ подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС РФ от 20 марта 2018 года по делу №АКПИ17-1181 и принять новое решение», — говорится в сообщении.

Адвокаты просят ВС признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года «принятым неуполномоченным органом с превышением полномочий», «устанавливающим внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц», а также «содержащим широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан».



Верховный суд России 20 марта отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Пытаясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор внес в черный список около 20 млн IP-адресов. По информации ведомства, мессенджер использовал 18 подсетей, в частности на облачных сервисах Google и Amazon. В результате пострадали не связанные с Telegram ресурсы.

Как сообщил Роскомнадзор 7 мая, около 400 интернет-ресурсов пострадали в связи с блокировкой Telegram в России.