Басманный суд Москвы продлил до 11 августа срок содержания под стражей Агустина Моралеса-Эскомильи, обвиняемого в организации хищения более чем 234 млн рублей у Таурус Банка, сообщило РАПСИ из суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия, продлить срок содержания под стражей Моралеса-Эскомильи до 11 августа 2018 года», — постановила судья Елена Ленская.

Обосновывая ходатайство о продлении ареста обвиняемого, следователь пояснил, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания указанной меры пресечения, к настоящему времени не изменились и не отпали. «Моралес-Эскомилья обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере, местонахождение которых до настоящего времени не установлено», — отметил представитель следствия. По его словам, помимо Моралеса-Эскомильи в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечено еще шесть человек.

Адвокат Моралеса-Эскомильи ходатайствовал об избрании для своего подзащитного меры пресечения в виде домашнего ареста. В обоснование своей позиции он заявил, что обвиняемый с момента своего задержания давал правдивые показания и сотрудничал со следствием. Кроме того, адвокат просил суд учесть наличие у его подзащитного на иждивении малолетнего ребенка и престарелых родителей.

Моралес-Эскомилья обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

По данным Следственного комитета РФ, Моралес-Эскомилья и иные неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств, для чего обвиняемый привлек знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. Позднее к реализации преступной схемы были привлечены Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, работавшие в Таурус Банке. Узнав о намерении собственников кредитной организации продать акции, участники решили воспользоваться ситуацией и выкупили контрольный пакет у бывшего владельца банка, оформив сделку на подставных лиц.



По версии следствия, злоумышленники, получив контроль над банком, совершили в период с июня 2014 года по апрель 2015 года хищение более чем 234 млн рублей под видом выдачи кредитов (заведомо невозвратных). Кроме того, после отзыва у кредитной организации лицензии в апреле 2015 года сообщники намеревались похитить под видом страховых выплат возмещение в сумме более 505 млн рублей.