Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Совкомбанка и РосЕвроБанка на уровне «ВВ-/В» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг выпуска приоритетных необеспеченных облигаций Совкомбанка подтвержден на уровне «ВВ-».

Как напомнили в агентстве, 20 апреля 2018 года Совкомбанк объявил об увеличении своей доли в РосЕвроБанке с 45,4% до 75%. «Насколько мы понимаем, официальное объединение банков — на юридическом и операционном уровне — будет завершено в ближайшие 18 месяцев», — уточняют в S&P.

«Сделанное объявление соответствует нашим предыдущим ожиданиям даже несмотря на то, что на момент публикации нашего отчета 22 марта 2018 года… мы прогнозировали, что доля Совкомбанка увеличится до 92%. На наш взгляд, структура сделки по приобретению изменилась в связи с тем, что помимо г-на И. Бродского еще двое акционеров приняли решение сохранить участие в капитале РосЕвроБанка (и, соответственно, объединенного банка). Во всех остальных отношениях сделка и ожидаемое объединение двух банков проходят в соответствии со стратегией роста Совкомбанка», — говорится в релизе.

Подтверждение рейтингов отражает, с одной стороны, риски интеграции, а с другой — устойчивые финансовые характеристики обоих банков и опыт Совкомбанка по успешной интеграции приобретенных активов, поясняют аналитики.

Начиная с 2015 года Совкомбанк постепенно увеличивал свою долю в РосЕвроБанке, последовательно реализуя стратегию приобретения контрольного пакета акций. Менеджмент Совкомбанка рассматривает бизнес-профиль и клиентскую базу РосЕвроБанка как важное дополнение к его собственному уже сложившемуся бизнесу. В частности, предполагается, что успешный опыт РосЕвробанка по обслуживанию предприятий малого и среднего бизнеса окажет позитивное влияние на позиции объединенного банка.



По мнению S&P, сделка по слиянию соответствует стратегии роста Совкомбанка. За последние два года Совкомбанк приложил значительные усилия, чтобы сделать предстоящую интеграцию банков гладкой. «По завершении сделки объединенная финансовая организация будет иметь более диверсифицированную бизнес-модель, лучший доступ к корпоративным клиентам и более обширную клиентскую базу», — заключают аналитики и добавляют, что «успешный опыт Совкомбанка по приобретению и интеграции других банков в последние несколько лет будет способствовать успешному объединению с РосЕвроБанком».