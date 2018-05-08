Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило РН Банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «ВВ+/В». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Как поясняется в сообщении агентства, подтверждение рейтингов отражает мнение аналитиков о том, что банк продолжает демонстрировать высокие показатели операционной деятельности и сохраняет статус дочерней организации RCI Banque и Nissan Motor Co., имеющей высокую стратегическую значимость для акционеров.

S&P оценивает характеристики собственной кредитоспособности РН Банка на уровне «b+», принимая во внимание, с одной стороны, риски, связанные с концентрацией бизнеса в сегменте автокредитования в России, а с другой — взвешенный подход к выбору заемщиков, до настоящего времени позволявший банку поддерживать хорошее качество кредитного портфеля, и продолжающуюся финансовую и управленческую поддержку со стороны акционеров.

