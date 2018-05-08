«МегаФон», Газпромбанк, «Ростех» и USM Holdings создают совместную компанию «МФ Технологии» (МФТ) для проектов в сфере цифровой экономики. Партнеры также планируют совместно развивать банковские продукты и финансовую цифровую платформу, рассчитывая составить конкуренцию СП «Яндекс.Маркета» и Сбербанка , пишет «Коммерсант».



«МегаФон» внесет в нее часть принадлежащего ему пакета Mail.Ru Group — 11,5 млн акций класса «А», то есть 5,23% экономической и 58,87% голосующей доли в интернет-холдинге. В обмен дочерняя «МегаФону» Lefbord Investments Ltd. получит 45% МФТ. Газпромбанк приобретет 35% новой компании, «Ростех» — 11%, USM — 9%. Вся МФТ в ходе сделки будет оценена в 450 млн долларов. Таким образом, Газпромбанк заплатит 157,5 млн долларов, «Ростех» — 49,5 млн долларов, USM — 40,5 млн долларов. По информации издания, условия сделки аналогичны выкупу «МегаФоном» 15,2% Mail.Ru Group у USM (о сделке было объявлено в декабре 2016 года) и предполагают премию 29% к рыночной цене.

В «Ростехе» подтвердили участие в сделке: она вписывается в стратегию развития корпорации, в приоритете которой — выход на быстрорастущие гражданские рынки. В «МегаФоне», Газпромбанке, USM и Mail.Ru Group от комментариев отказались.

Сделка позволит «МегаФону», который получит по ее итогам 247,5 млн долларов, окупить часть инвестиций в Mail.Ru Group и сократить долговую нагрузку. По итогам сделки Mail.ru Group получит доступ к кредитным ресурсам Газпромбанка и предложит пользователям банковские продукты в цифровом виде, говорит один из источников.

«Самое понятное и простое — переводы денег, но интереснее делать кредитование. Mail.Ru Group держит за собой безусловное лидерство в соцсетях, компания знает все о своей клиентской базе и, таким образом, может предложить пользователю кредитную линию на условные 20 тыс. рублей. Фактически это замена кредитной карты — можно будет в цифровом виде получить и использовать кредит. Так делают многие китайские игроки — Alibaba Group, Tencent», — объясняет собеседник газеты.

Газпромбанк привносит в партнерство банковско-финансовую экспертизу, возможности кросс-продаж финансовых продуктов и дает доступ к продажам нефинансовых продуктов клиентам банка, уточняет другой источник газеты.

В рамках нового партнерства «МегаФон» также планирует создавать программные продукты для цифровизации работы крупных компаний и развивать решения на базе блокчейна. По данным газеты, самым важным проектом станет создание финансовой цифровой платформы. На ее основе стороны будут развивать высокотехнологичные сервисы: платежные, кредитные и другие цифровые продукты. Для этого «МегаФон», Mail.Ru Group, USM и Газпромбанк планируют создать еще одну компанию — Digital JV. Также партнеры намерены сформировать совместный инвестиционный фонд для вложений в технологические компании, его объем и другие параметры еще не определены.

Консолидация отраслей и стремление максимально охватить потребности клиента в одной экосистеме — мировая тенденция, говорит источник издания, близкий к участникам сделки. «Примерами такой конвергенции и взаимопроникновения в смежные секторы можно считать японский SoftBank, китайские Tencent, Baidu и Alibaba, в России — «Яндекс» и Сбербанк, вложивший 30 млрд рублей в СП с «Яндекс.Маркетом». Теперь создается второй такой альянс для конкуренции со Сбербанком и «Яндексом», — добавил он.

У сложившегося девять лет назад альянса Сбербанка и «Яндекса» была и еще одна задача: речь шла в том числе о защите интересов государства. Возможно, этот аспект присутствует и в сделке по Mail.Ru Group, допускает издание.