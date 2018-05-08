Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник прибавил 1 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:09 мск 62,94 рубля, курс евро повысился на 3 копейки, до 75,04 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта не продемонстрирует существенного укрепления, несмотря на высокие цены на нефть, отмечают эксперты. Одной из причин такой динамики аналитики считают увеличение объемов покупок валюты ЦБ для Минфина.

Как сообщалось, в период с 6 апреля по 8 мая Минфин на эти цели направил 240,7 млрд рублей. А в период с 10 мая по 6 июня ведомство планирует закупить валюту в 1,3 раза больше — на 322,8 млрд рублей.

Кроме того, иностранные инвесторы будут оценивать новые назначения в правительстве РФ, что уже приводит к оттоку иностранной ликвидности с российского рынка, указывает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

Инвесторы также ждут решение президента США Дональда Трампа по ядерной сделке Ирана, которое может быть опубликовано 8 мая в 21:00 по мск. «На растущих опасениях выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана цена на нефть сохранит динамику на максимальных уровнях и частично будет сдерживать рубль от ослабления», — поясняет аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Цена на Brent скорректировалась с 76,31 доллара до 75,04, отмечает он. «Пара USD/RUB несколько дней находится в диапазоне 60—65,06 рубля, который образовался с 11 по 17 апреля. Если по нефти коррекция усилится, давление на рубль возрастет», — предупреждает аналитик.

Во вторник он прогнозирует укрепление доллара до 63,5 рубля. Для пары EUR/RUB целевая зона — в районе 75,45 рубля, считает эксперт.