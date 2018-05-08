Приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды в апреле составил 13,96 млрд рублей. Это второй результат в истории рынка коллективных инвестиций и менее чем на 1 млрд рублей ниже рекордного показателя марта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Investfunds. Причем пайщики на волне новых антироссийских санкций не поддались панике, а, воспользовавшись ростом курса доллара, продали валютные активы.

Как и прежде, основной приток шел в ПИФы облигаций (почти 12,6 млрд рублей). Частные инвесторы вкладывают в долговые инструменты даже на фоне снижения их доходности. Согласно данным Investfunds, за предшествующий отчетному периоду год крупнейшие фонды облигаций показали доходность 10—14% годовых. Годом ранее доходность облигационных фондов составляла 12—16% годовых.

Впрочем, по словам участников рынка, разрыв в доходностях фондов облигаций и ставок по вкладам продолжает стимулировать население переходить в паевые фонды облигаций. Согласно данным ЦБ, доходность наиболее популярных депозитов (на срок свыше одного года) за 2017 год снизилась с 8,2% до 7,11% годовых, а в начале 2018 года опустилась до 6,8% годовых. Причем на середину апреля максимальные ставки по депозитам крупнейших банков уже не превышают 6,4% годовых. Кроме того, большую роль играет и мотивация самих банковских сетей к предложению ПИФов своим клиентам — ведь это и дополнительный продукт, и дополнительный сервис, и комиссионный доход.

Показательно, что на фоне высокого спроса на консервативные инструменты частные инвесторы прагматично отреагировали на рост валютных курсов в середине апреля после расширения антироссийских санкций. Как отмечает начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константин Кирпичев, «мы увидели даже рост погашений паев ПИФов валютных стратегий». В результате, по данным Investfunds, из фондов фондов, которые ориентированы прежде всего на валютные активы, инвесторы вывели почти 400 млн рублей.

По оценке представителей управляющих компаний, расклад сил на рынке коллективных инвестиций сохранится прежним — большую часть средств инвесторы будут размещать в облигационные фонды. Ослабление рубля и рост доходности рублевых облигаций из-за санкций США дают больший потенциал последующего роста прибыли инвесторам, которые заходили в рублевые облигации в момент снижения цен.