В 2019 году россияне смогут переводить друг другу деньги по QR-коду через мессенджеры (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger) и социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook). Использование QR-кодов станет альтернативой переводам по номеру телефона, пишут «Известия» .

Разработкой приложения занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ.

Для перевода денег с помощью QR-кода понадобится специальное приложение, которое будет интегрировано в платформу быстрых платежей. В приложении нужно будет создать QR-код, затем привязать его к банковской карте и сохранить изменения. При переводе денег нужно будет зайти в приложение и нажать на созданный QR-код. Далее появится окно оплаты. В нем выбирается канал отправки денег — мессенджер или соцсеть. Затем необходимо ввести счет, банк получателя и сумму перевода. При наличии QR-кода адресата процедура перевода становится еще проще.

Разработкой приложения занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ.

В WhatsApp, Viber и Facebook поддержали нововведение, отметив, что оно разрабатывается по инициативе мессенджеров и социальных сетей и призвано повысить их популярность.

«QR-код логичнее использовать и при «физической» оплате — к примеру, в магазинах, — считает начальник отдела по развитию электронной коммерции Бинбанка Филипп Петров. — В некоторых странах подобный способ оплаты используется, к примеру, на уличных рынках. В России на региональном уровне уже есть проекты по оплате с помощью QR-кода общественного транспорта. Пассажир заходит в автобус, наводит гаджет на QR-код, расположенный у водителя, и мгновенно совершает оплату через интернет-эквайринг (необходимо единожды авторизоваться — провести операцию с 3D-Secure). В приложении формируется чек на оплату, пассажир показывает его на экране водителю и занимает свое место».

По прогнозам экспертов, новация увеличит объем безналичных операций на 40%. Согласно данным Банка России, по итогам 2017 года объем безналичной оплаты товаров и услуг достиг 16,1 трлн рублей. Объем прочих операций (включая переводы с карту на карту и на благотворительные цели) составил 19 трлн рублей.