Роскомнадзор в рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов», — отмечается в пресс-релизе.

При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что «IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются».

Ведомство продолжает мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей, указывается в сообщении.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Пытаясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор внес в черный список около 20 млн IP-адресов. По информации ведомства, мессенджер использовал 18 подсетей, в частности на облачных сервисах Google и Amazon. В результате пострадали не связанные с Telegram ресурсы. Как сообщил Роскомнадзор 7 мая, около 400 интернет-ресурсов пострадали в связи с блокировкой Telegram в России.