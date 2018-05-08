Президент России Владимир Путин сообщил, что выполнение его майского указа потребует дополнительно 8 трлн рублей, хотя изначально объем необходимых средств оценивался в 10 трлн рублей.

«Мы все это считали... Я вам приоткрою карты: до позавчерашнего дня еще спорили, все посчитали, мы оптимизировали эту цифру до 8 триллионов. Считаем, что 8 триллионов дополнительных расходов будет достаточно», — сказал глава государства на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, «первоначально, когда выстраивали программу, изложенную во вчерашнем указе, исходили из необходимости дополнительно изыскать 10 триллионов рублей, даже, может быть, чуть побольше».

Путин напомнил, что 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», и перечислил несколько основных статей расходов по нему. «Это здравоохранение, и там везде счетные позиции: нам нужно создать столько-то ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) на селе, это стоит определенных денег; нам нужно провести цифровизацию всего здравоохранения и это будет стоить столько-то; нам нужно поменять транспорт, нам нужно вложить деньги в образование в сфере медицины», — привел примеры президент. Он уточнил, что такие же счетные позиции предусмотрены разделами указа, касающимися образования, инфраструктуры.



«На протяжении почти полутора лет экономический блок правительства и коллеги мои в администрации (президента) постоянно этим занимались», — рассказал Путин о том, как велись подсчеты расходов на выполнение нового майского указа.