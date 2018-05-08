Президент России Владимир Путин считает необходимостью укрепление экономического суверенитета страны, в чем помогают антироссийские санкции.

«Нам нужно повышать уровень своего экономического суверенитета, но это не линейное решение», — сказал глава государства на пленарном заседании Госдумы. Он пояснил: «Нефть торгуется в долларах на бирже». «И, конечно, мы думаем, что нужно сделать для того, чтобы освободить себя от этого бремени, больше того, наши партнеры помогают нам, вводя эти все ограничения незаконные, нарушая принципы мировой торговли, потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих, не только для нас», — отметил Путин.

«Это не просто отрыв от доллара, а речь идет о необходимости повышения нашего экономического суверенитета», — подчеркнул он. «Это абсолютно правильно. Мы за предыдущие десятилетия в надежде на то, что будут соблюдаться заявленные принципы в области мировой торговли, мировой экономики, мы вели себя несколько наивно, а теперь мы видим, что и правила ВТО сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям, которые называют санкциями», — считает российский лидер.

По его мнению, «вводятся все новые и новые (ограничения) для того, чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества». «Чем иначе объяснить, скажем, решения (США) в сфере алюминия или металлургии вообще? Только этим», — убежден президент РФ.

«Наши золотовалютные резервы диверсифицируются, и мы будем продолжать делать это дальше. Это тонкая, спокойная настройка (по укреплению экономического суверенитета РФ), мы будем в этом направлении двигаться», — заверил Путин.

По его словам, государство за счет общих системных мер в экономике рассчитывает получить 1,2 трлн рублей дополнительных поступлений в бюджет. «Есть и так называемые общие системные меры, я сейчас не буду их просто перечислять, они как бы мелкие, но по каждой из них мы надеемся получить по 300—400 миллиардов (рублей). В целом — 1 триллион 200 миллиардов (рублей)», — сказал Путин.

По его словам, дополнительные поступления в бюджет государство рассчитывает получить за счет роста экономики. Кроме того, как отметил президент, надо будет проанализировать необходимость корректировки макроэкономической политики, «не нарушая макроэкономической устойчивости».

«Мы должны точно совершенно посмотреть на налоговую систему. Мы говорили, и бизнес об этом знает, мы приняли решение шесть лет назад и сказали, что постараемся налоговую систему не менять. В целом, конечно, есть претензии по налоговой нагрузке, мы это знаем и будем с этим дальше системно бороться, но в целом налоговую нагрузку не меняли», — сказал Путин.

По его словам, сейчас рассматриваются предложения по корректировке налоговой системы. «Мы вот сейчас выстроим, новые предложения сделаем, зафиксируем и будем придерживаться принятых правил. Но в рамках того, что мы выстроим, или того, что будем делать, тоже надеемся получить дополнительные ресурсы», — отметил президент.

«Это правда, нас не ждут (на международных рынках). Но это совсем не значит, что мы должны от этого отказываться, нет. Больше того, продвигая наши товары на международные рынки, мы делаем их глобально конкурентоспособными, а это значит, мы поднимаем уровень своего собственного производства внутри страны. Это значит, что у нас внутренний потребитель будет пользоваться товарами и услугами, не уступающими мировым аналогам, а лучше всего — превышающими эти аналоги», — заметил он.

«Если мы замкнемся и будем как огурцы в бочке себя солить — ничего хорошего из этого не получится. Только огурцы вкуснее становятся, да и то туда нужно что-то добавить, как специалисты говорят. Поэтому мы не должны заниматься самоизоляцией», — подчеркнул президент.

Путин считает, что по некоторым видам производств РФ достигла такого уровня, что внутреннего российского рынка для этих товаров уже недостаточно. К таким отраслям относятся нефтехимия и металлургия, сейчас становится конкурентоспособным сельское хозяйство, напомнил он.



«Мы боремся за китайский рынок свинины до сих пор. Пока еще не достигли нужного результата, но, надеемся, наши китайские друзья отреагируют. Сейчас уже определенные шаги в этом направлении предпринимаются», — сообщил он, добавив, что если Китай закроет доступ для американских потребительских товаров на свой внутренний рынок, то Россия будет «тут как тут со своими хрюшками».