Борьба с бедностью будет одной из главных задач правительства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме.

«В настоящее время в связи с ростом экономики растут и заработные платы, за ними подрастают и доходы населения. Количество бедных уменьшается, но уменьшается недостаточными темпами. Одна из главных задач правительства — это «таргетировать» бедность, бороться с ней и победить, так же как и решить другие задачи глобального развития нашей страны», — сказал Путин.



Государственная дума во вторник, 8 мая, утвердила Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ.