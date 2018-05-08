Банк «Траст» заявил о полном прекращении обязательств перед «Открытие Холдингом» на 28 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «Открытие холдинга».

«В адрес АО «Открытие Холдинг» поступило уведомление из ПАО Национальный банк «Траст», в котором сообщается, что 27 апреля 2018 года в полном объеме были прекращены обязательства банка перед холдингом по договору займа № 81/15 от 10 декабря 2015 года. В данном договоре говорится о 28 миллиардах рублей, которые АО «Открытие Холдинг» получило от Агентства по страхованию вкладов на предупреждение банкротства банка «Траст» и разместило в указанном банке в рамках мероприятий по предупреждению банкротства «Траста», утвержденных АСВ. В ходе участия в оздоровлении банка «Траст» холдинг выполнил все свои обязательства на сумму 28 миллиардов рублей в полном объеме», — отмечается в релизе.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что регулятор сохранит требование к «Открытие Холдингу» на 28 млрд рублей, которые были предоставлены компании на поддержку ликвидности банка «Траст» в рамках санации. Он также уточнял, что требования к холдингу будут выкуплены ФКБС и затем востребуются.

«С октября 2017 года холдинг утратил статус инвестора в рамках осуществления плана участия АСВ в предупреждении банкротства банка «Траст». Агентство потребовало от АО «Открытие Холдинг» вернуть эту сумму. В декабре 2017 года «Открытие Холдинг» выставил требование к банку «Траст» перечислить эти деньги напрямую на счет АСВ, а также предлагал агентству взыскать заложенные по договору гособлигации. Информация о выполнении этого поручения не была предоставлена АО «Открытие Холдинг», поскольку компания больше не является инвестором. На все отправленные запросы не было получено конкретных ответов. В 2018 году все финансовые взаимоотношения (платежи) по этим средствам проходили напрямую между «Трастом» и АСВ, без участия АО «Открытие Холдинг». То есть холдинг никак не участвовал в управлении этими деньгами», 1 заявили в пресс-службе.

