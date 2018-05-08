Родительская компания Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) займется разработкой платформы, на которой крупные инвесторы смогут покупать и держать биткоин. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на электронные письма и документы, попавшие в распоряжение редакции, и на четыре анонимных источника, передает РБК .

На новой платформе должна появиться возможность непосредственной покупки криптовалюты, в отличие от существующих контрактов на биткоин на чикагских биржах CBOE и CME. ICE предложит банкам контракты, которые называются «свопы». Они позволят клиенту получать приобретенную криптовалюту на следующий день, при этом имея определенные гарантии от биржи.

Подобная схема покупки цифровых денег более сложная, чем простой обмен долларов на криптовалюту, но этот шаг позволит инвесторам на традиционных рынках получать монеты, а не их фиатный эквивалент, а бирже — не нарушать требования финансового регулятора, Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

«Инициатива Intercontinental Exchange, если будет реализована, может открыть доступ к биткоину намного более широкой и влиятельной клиентской базе, включая прочие финансовые фирмы», — отметили журналисты NYT.



Они добавили, что детали готовящегося запуска еще не были утверждены, он может и вовсе не состояться из-за неоднозначного отношения к цифровым деньгам на Уолл-стрит.