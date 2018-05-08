Санкции подтверждают масштабный сбой в мировой политике, считает кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев.

«Мы видим, как быстро меняется мир. Еще совсем недавно он был совсем другим. Я имею в виду не только и не столько санкции, давление на нашу страну. Они лишь подтверждают масштабный сбой в мировой политике, говорят о нарушении мирового политического баланса, выстроенного с таким трудом», — рассказал он в ходе выступления в Госдуме.