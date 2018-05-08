Необходимо принять решение по поводу увеличения пенсионного возраста в России, считает кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев.

«Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста… Наша пенсионная система неидеальная и требует совершенствования. Президентом поставлена задача, чтобы индексация пенсии происходила упреждающими темпами, мы обязаны это обеспечить. Все эти факторы должны учитываться при принятии решений о пенсионном возрасте. Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Госдуму», — рассказал он в ходе своего выступления в Госдуме.



Медведев подчеркнул, что решение о повышении пенсионного возраста нужно принимать аккуратно и взвешенно и нужно исходить из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде.