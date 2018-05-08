Кандидат в премьер-министры РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме разошелся во мнениях с коммунистами относительно стоимости реализации подписанного в понедельник президентом России Владимиром Путиным указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Об этом во вторник сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ).

Как отметил парламентарий, Медведев рассказал коммунистам, что на реализацию указа президента понадобится 8 трлн рублей. «Но (лидер КПРФ Геннадий) Зюганов его поправил и сказал, что понадобится 10 триллионов рублей», — поделился Арефьев.

Владимир Путин, вступивший в понедельник в должность президента России, подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе перед правительством РФ поставлено несколько задач, главные из которых — увеличение продолжительности и качества жизни россиян, рост их доходов, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее чем 5 млн семей ежегодно, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне не выше 4%.



Также Кабинету министров необходимо обеспечить «ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа», а также «обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере и создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами».

