Российский рынок откроется слабым ростом на фоне роста азиатских фондовых индексов, но нейтральных торгов фьючерсов на американские и европейские фондовые индексы. Несмотря на высокие цены на нефть в $75,7 за баррель рубль не продемонстрирует существенного укрепления в силу покупок валюты ЦБ для Минфина. Плюс иностранные инвесторы будут оценивать новые назначения в правительстве РФ, что уже приводит к оттоку иностранной ликвидности с российского рынка. Кроме того, инвесторы ждут решение Президента США по ядерной сделке Ирана, которое может быть опубликовано в 21:00 по мск. Любое политическое напряжение на Ближнем Востоке приведет к росту нефтяных котировок. Также вечером состоятся аукционы по размещению новых векселей и облигаций Казначейства США. Учитывая высокие процентные ставки по долларам, спрос на аукционе будет большим. На этом фоне доллар укрепится к евро. Таким образом, вчерашний сценарий повторится и сегодня.