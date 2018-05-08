Руководители КНР, России и США заняли три первые строчки в опубликованном во вторник на сайте журнала Forbes списке самых влиятельных в мире деятелей.

Как отметил журнал, 75 человек, включенных в список, «определяют ход событий в мире».

Первую строчку в списке впервые занял председатель КНР Си Цзиньпин, который, как отметил Forbes, после состоявшегося в марте партийного съезда «добился изменений в Конституции и расширил свое влияние».

На второе место журнал поместил президента России Владимира Путина. «Он занимает верхние строчки в списке на протяжении четырех лет, что является беспрецедентным, — отметило издание. — Путин руководит Россией с мая 2000 года, и в нынешнем году он добился переизбрания на пост президента в четвертый раз, набрав на выборах почти 77% голосов. Это самая значительная победа для кандидата на выборный пост за все время со времени краха СССР».

Через год после вступления на пост президента США Дональд Трамп оказался на третьем месте в списке самых влиятельных людей в мире, отметил журнал. «Трампу сопутствовал лишь ограниченный по масштабам успех в продвижении его программы через конгресс, где большинство принадлежит его партии, — отметил Forbes. — В отношении него проводятся расследования, и он не может оставить позади скандалы, связанные с событиями его личной жизни и деятельности в сфере бизнеса, но тем не менее он — руководитель страны с самой мощной экономикой и вооруженными силами».

В первую десятку списка вошли также канцлер Германии Ангела Меркель, главный управляющий компании Amazon Джефф Безос, папа римский Франциск, основатель Microsoft Билл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Google Ларри Пейдж.



Как указал Forbes, при составлении перечня самых влиятельных людей в мире учитываются четыре параметра: влияние на большое число людей, ВВП страны, которой руководит этот деятель, или размеры находящихся под его контролем финансовых ресурсов, влияние на события в различных сферах жизни и активное использование этим деятелем власти. «В нынешнем году перечень самых влиятельных людей в мире составлен в период, когда в мире происходят значительные перемены, и он отражает оценку того, кто из деятелей будет иметь влияние на события предстоящего года», — отметил Forbes, составляющий такие списки с 2009 года.