У России есть потенциал для снижения доллара и евро и наращивания юаня в структуре золотовалютных (международных) резервов, но такую диверсификацию следует проводить осторожно, считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Согласно годовому отчету Банка России, доля евро в его резервах за прошлый год упала сразу на 10,5 процентного пункта — до 21,7% с 32,2%. При этом существенно возросла доля доллара — до 45,8% с 40,4%; доля золота увеличилась до 17,3% с 15,2%, фунта стерлингов — до 8,3% с 7,6%, прочих валют — до 7% с 4,6%. Президент РФ Владимир Путин, выступая ранее во вторник в Госдуме, заявил, что Россия будет продолжать диверсифицировать структуру своих международных резервов.

«Я бы сейчас не стал ратовать за жесткий ориентир, правильным будет движение в сторону дальнейшего снижения доли доллара и евро. Есть потенциал по наращиванию доли валют других стран, в том числе азиатских. Дедолларизацию валютных резервов и их диверсификацию нужно проводить осторожно, чрезмерное движение в том или ином направлении может негативно сказаться на их оценке и стоимости», — сказал эксперт.

Лисоволик считает, что одним из потенциальных активов для наращивания доли в резервах может стать китайский юань. «По мере либерализации валютного режима и по мере того, как юань будет играть всю большую роль в мировой экономике на фоне существенного роста товарооборота, его доля будет увеличиваться», — пояснил он.



Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января 2018 года составляли 432,7 млрд долларов.