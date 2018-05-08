Обработка такого внушительного количества сделок в строго регламентированное время стала реальной благодаря возможности выполнения операций в многопоточном режиме. Первоначально банк использовал решение Diasoft FA# Treasury, Учет операций с фьючерсами и опционами , поддерживающее от 300 тысяч таких сделок в день. Существенный рост активности на Московской бирже вызвал необходимость задействовать большие мощности – количество сделок значительно увеличивалось и достигло миллиона в день.

«За счет изначально заложенной возможности параллельного выполнения задач с увеличением потоков информации не потребовалось каких-либо технических доработок решения, – говорит Андрей Алексанкин, руководитель продукта департамента «Финансовые рынки Diasoft FA#» компании «Диасофт». – Такая эффективная работа под силу многофункциональному, гибкому, масштабируемому решению, созданному профессионалами компании в полном соответствии с новейшими технологическими стандартами и потребностями современного бизнеса».

Узнать больше о продукте Diasoft FA# Treasury на примере внедрения в другом крупном банке вы можете здесь .

Источник: Компания «Диасофт»