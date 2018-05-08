Когда бизнес из офшоров будет возвращаться в страну, будет увеличиваться объем налогооблагаемой базы, отметил, в частности, Владимир Гутенев.
Для экономики России будет посильно выделить 10 трлн рублей на выполнение майского указа президента РФ Владимира Путина, заявил первый заместитель председателя профильного думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).
Ранее стало известно, что кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение нового майского указа президента примерно в 8 трлн рублей.
«Я думаю, что потребуется чуть большая сумма – не меньше 10 триллионов, это раз. Во-вторых, я считаю, что абсолютно посильно сформировать, потому что увеличение собираемости налогов и выведение из тени различных бизнесов, в том числе за счет… обеления рынка», — сказал Гутенев РИА Новости.
Депутат также отметил, что сейчас увеличился МРОТ, что отражается на росте потребительского спроса.
«Будет рост промышленности, прежде всего обрабатывающей. Это связано с тем, что импортозамещение, которое, с одной стороны, было вызвано санкционным давлением, а с другой стороны… диверсификацией ОПК, будет опираться на более дешевые деньги, которые привлекают в экономику за счет того, что у нас процентная ставка невысокая», — также пояснил депутат.
Еще одним важным фактором для экономики РФ, по мнению политика, является деофшоризация.
«Когда бизнес из офшоров будет возвращаться в страну, будет увеличиваться объем налогооблагаемой базы и, соответственно, борьба с коррупцией. Я думаю, что здесь очень много резервов, которые позволят экономно перераспределять бюджетные деньги», — сказал депутат.
Кроме того, сокращение государственного оборонного заказа могло бы позволить перераспределять бюджетные средства, подчеркнул Гутенев.
«Мы не втягиваемся в гонку вооружения. И поэтому вот те деньги, которые шли на перевооружение нашей армии… лучше сейчас решать социальные задачи, а после того, как на серийный поток встанет новейшая гиперзвуковая техника, то тогда уже можно будет оснащать вооруженные силы самым современным оружием», — считает он.
В понедельник вышел указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В частности, в нем глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее чем 5 млн семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.
В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что реализация указа с планом «решительного прорыва» по повышению уровня жизни в России обойдется в 10 трлн рублей, причем основные расходы придутся на период после 2020 года, хотя некоторые траты могут коснуться и 2018-го. Комментируя тогда эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что эти суммы не соответствуют действительности. По его словам, экспертная проработка велась на основе других цифр.
Нет комментариев