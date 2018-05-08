Для экономики России будет посильно выделить 10 трлн рублей на выполнение майского указа президента РФ Владимира Путина, заявил первый заместитель председателя профильного думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Ранее стало известно, что кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение нового майского указа президента примерно в 8 трлн рублей.

«Я думаю, что потребуется чуть большая сумма – не меньше 10 триллионов, это раз. Во-вторых, я считаю, что абсолютно посильно сформировать, потому что увеличение собираемости налогов и выведение из тени различных бизнесов, в том числе за счет… обеления рынка», — сказал Гутенев РИА Новости.

Депутат также отметил, что сейчас увеличился МРОТ, что отражается на росте потребительского спроса.

«Будет рост промышленности, прежде всего обрабатывающей. Это связано с тем, что импортозамещение, которое, с одной стороны, было вызвано санкционным давлением, а с другой стороны… диверсификацией ОПК, будет опираться на более дешевые деньги, которые привлекают в экономику за счет того, что у нас процентная ставка невысокая», — также пояснил депутат.

Еще одним важным фактором для экономики РФ, по мнению политика, является деофшоризация.

«Когда бизнес из офшоров будет возвращаться в страну, будет увеличиваться объем налогооблагаемой базы и, соответственно, борьба с коррупцией. Я думаю, что здесь очень много резервов, которые позволят экономно перераспределять бюджетные деньги», — сказал депутат.

Кроме того, сокращение государственного оборонного заказа могло бы позволить перераспределять бюджетные средства, подчеркнул Гутенев.

«Мы не втягиваемся в гонку вооружения. И поэтому вот те деньги, которые шли на перевооружение нашей армии… лучше сейчас решать социальные задачи, а после того, как на серийный поток встанет новейшая гиперзвуковая техника, то тогда уже можно будет оснащать вооруженные силы самым современным оружием», — считает он.

В понедельник вышел указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В частности, в нем глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее чем 5 млн семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.



В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что реализация указа с планом «решительного прорыва» по повышению уровня жизни в России обойдется в 10 трлн рублей, причем основные расходы придутся на период после 2020 года, хотя некоторые траты могут коснуться и 2018-го. Комментируя тогда эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что эти суммы не соответствуют действительности. По его словам, экспертная проработка велась на основе других цифр.