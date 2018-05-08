Сотрудники ЦБ, надзирающие за банками, будут искать нарушения у подопечных в том числе методом тайного покупателя, пишут «Ведомости».



Предполагается, что сотрудники регулятора будут звонить в кол-центры и отделения банков, представляясь потенциальными клиентами, желающими разместить какую-либо сумму денег.

Таким образом регулятор рассчитывает выявлять «черные ставки» вкладов, другие дополнительные условия, не указанные в договорах, но увеличивающие доходность депозита.

Среди других целей — признаки забалансовых вкладов, а также сложные продукты, которые банки, как правило, не продают физлицам. Как сообщалось, ЦБ и Агентство по страхованию вкладов обнаружили более 150 млрд рублей тайно привлеченных, но не отраженных в балансах вкладов.