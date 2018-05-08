Принято решение об эмиссии девятого выпуска купонных облигаций Банка России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Номинальный объем девятого выпуска КОБР (№ 4-09-22BR1-8) составит 800 млрд рублей, свидетельствуют материалы ЦБ. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на 92 дня с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода. Запланированная дата начала размещения — 15 мая. Погашение бумаг и выплата купонного дохода должны состояться 15 августа 2018 года.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.

Начиная с августа 2017 года размещались восемь выпусков КОБР, первые пять на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, пятый, шестой и седьмой выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд, 300 млрд, 400 млрд и 500 млрд рублей соответственно.

Во вторник, 8 мая, состоялся очередной аукцион по размещению восьмого выпуска КОБР. Спрос (и, соответственно, объем размещения) составил порядка 17,9 млрд рублей по номиналу при объеме бумаг, оставшихся неразмещенными по итогам предыдущих аукционов, 558,1 млрд. Общий объем восьмого выпуска КОБР — 700 млрд рублей. Дата погашения бумаг выпуска — 18 июля 2018 года.



На начало дня 8 мая в банковском секторе был зафиксирован рекордный структурный профицит ликвидности в размере 4 трлн 206,9 млрд рублей.