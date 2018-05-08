Банк России по итогам депозитного аукциона, проведенного во вторник, 8 мая, привлек сроком на неделю 2 трлн 799,7 млрд рублей свободной банковской ликвидности, что соответствует объему предложения со стороны банков. Такие данные приводятся на сайте регулятора.

Лимит аукциона был выше — 3,1 трлн рублей. В аукционе приняли участие 271 кредитная организация из 58 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7% до 7,25%, средневзвешенная ставка размещения составила 7,22% годовых.

Ранее, 3 и 7 мая, ЦБ провел еще два депозитных аукциона с меньшим сроком привлечения средств. На аукционе 3 мая 104 кредитные организации разместили сроком на четыре дня 477,4 млрд рублей при лимите в 770 млрд. На трехдневном аукционе 5 мая предложение со стороны 141 банка, наоборот, превысило лимит, составив 1 трлн 327,8 млрд рублей. Из этой суммы было в итоге размещено 1,29 трлн рублей, что соответствовало лимиту аукциона.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Рекордный объем предложения со стороны банков по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января 2018 года — 3 трлн 386,5 млрд рублей. Максимальным разовым объемом размещения стал показатель недельного аукциона 13 февраля 2018-го — 3 трлн 54,4 млрд.



На начало дня 8 мая в банковском секторе был отмечен рекордный структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 4 трлн 206,9 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с середины 2017 года.