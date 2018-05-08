Банк «Уралсиб» упростил перевод средств с карт любого банка на карты своих клиентов. Новая услуга позволяет осуществлять переводы по ссылке, при этом отправителю не требуется знать реквизиты карты получателя.

Как пояснили в финучреждении, для перечисления средств получателю достаточно отправить отправителю ссылку, которая генерируется в соответствующем разделе мобильного банка или интернет-банка и ведет на индивидуальную страницу пополнения. Для совершения перевода отправителю потребуется знать только реквизиты собственной карты.



Подключить интернет-банк можно самостоятельно на сайте, в контакт-центре, банковском платежном терминале, а также в ближайшем отделении «Уралсиба». Для подключения мобильного банка необходимо скачать бесплатное приложение «Мобильный банк» для платформ iOS, Android.