ВТБ может прокредитовать катарский суверенный фонд QIA для покупки акций «Роснефти» в рамках сделки с швейцарским трейдером Glencore, сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС .

«Можем, мы всегда готовы кредитовать, это же наша работа», — сказал Костин журналистам в ответ на вопрос о возможности кредитования.

ВТБ готов был выделить кредит в 5 млрд евро китайской CEFC, которая планировала приобрести 14,16% акций «Роснефти» у консорциума QIA и швейцарского трейдера Glencore. Однако 4 мая стало известно, что консорциум расторг соглашение с CEFC и теперь этот пакет получит дочерняя структура QIA.

Таким образом, доля фонда QIA в «Роснефти» увеличится до 18,93%. В свою очередь, Glencore сохранит 0,57% акций компании и получит около 3,7 млрд евро. Соглашение вступает в силу 7 мая.

Основной акционер «Роснефти» — контролируемый государством «Роснефтегаз» (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP.

Консорциум QIA и Glencore купил 19,5% акций «Роснефти» в январе 2017 года. О планах продать китайской CEFC 14,16% нефтяной компании было объявлено в сентябре 2017 года. Закрытие сделки ожидалось до конца 2017 года.



СEFC планировал заплатить за 14,16% акций «Роснефти» 9,1 млрд долларов, включая 16-процентную премию к рынку. Средства, вырученные от продажи пакета, консорциум планировал направить на погашение привлеченного в итальянском банке Intesa кредита в размере 5,2 млрд евро.

В феврале 2018 года швейцарский трейдер Glencore заявил, что рассчитывает на закрытие сделки с CEFC в первом полугодии 2018 года. Одновременно с этим в китайских СМИ появились сообщения о проблемах, с которыми столкнулась CEFC.

В частности, сообщалось, что глава CEFC Е Цзяньминь задержан и находится под следствием, однако сама компания эту информацию опровергала.

Также из СМИ стало известно о трудностях в привлечении китайской компанией средств на покупку акций «Роснефти», несмотря на готовность российского ВТБ предоставить 5 млрд евро кредита, а также о распродаже активов CEFC.

Официального подтверждения этой информации не было. При этом 25 апреля вице-директор международного исследовательского подразделения CEFC Чжуан Цзяньчжун заявил, что компания намерена завершить сделку, несмотря на финансовые трудности и перспективы значительного сокращения сотрудников.