Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представил информационно-аналитический материал, характеризующий индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в I квартале 2018 года.

В указанный период ИЭН ВШЭ увеличился относительно предыдущего квартала на 2,1 процентного пункта до отметки 100,1. Таким образом, впервые за период с середины 2014 года значение индикатора превысило свой средний долгосрочный уровень (100), свидетельствуя о переходе национальной экономики в зону благоприятного делового климата, говорится в релизе ВШЭ.

Как уточняется, рост индекса в I квартале 2018 года обеспечили главным образом его «потребительские» компоненты. В частности, наблюдался относительный рост индекса потребительской уверенности на 3 п. п. Улучшились настроения предпринимателей из сферы услуг: балансы оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций повысились на 5 п. п. каждый, а баланс оценок ожидаемого изменения спроса на услуги увеличился на 1 п. п.

Противоположное воздействие на динамику ИЭН ВШЭ оказали оба «строительных» компонента: балансы оценок уровня портфеля заказов и ожидаемого изменения занятости в строительстве снизились на 6 и 5 п. п. соответственно.

Компоненты ИЭН ВШЭ, относящиеся к розничной торговле, добывающим и обрабатывающим производствам, показали разнонаправленные изменения и, таким образом, принципиально не повлияли на траекторию обобщающего индекса.

Среди факторов, ограничивающих развитие бизнеса, в I квартале 2018 года доминировал недостаточный спрос на производимую продукцию или предоставляемые услуги: его негативное воздействие констатировали около половины респондентов из всех наблюдаемых базовых отраслей экономики. Существенно осложняли деятельность организаций также проблемы финансового характера: недостаток собственных средств предприятий и высокий уровень налогообложения. Заметно ослабло в течение последних полутора лет давление на промышленное производство фактора «неопределенность экономической ситуации», однако в марте текущего года на него сослались 42% руководителей предприятий обрабатывающей промышленности и 32% руководителей добывающих производств.

ВШЭ уточняет, что обследования предпринимателей и потребителей в I квартале 2018 года проводились до недавних санкционных событий; соответственно, возникшая затем волатильность некоторых экономических индикаторов еще не могла повлиять на деловые настроения респондентов.



«В первом квартале текущего года все базовые отрасли экономики, кроме строительства, находились в позитивной зоне экономического роста. Учитывая специфику функционирования строительства и его огромную зависимость от спроса на свои услуги, данная отрасль всегда значительно позже, чем другие виды деятельности, выходит из состояния рецессии. Поэтому есть все основания полагать, что ближе к осени текущего года и строительство войдет в зону роста, в первую очередь за счет увеличения объемов строительно-монтажных работ в жилищном сегменте, — комментирует директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович. — Исходя из изложенного, никаких признаков возвращения экономики к спаду в настоящее время не наблюдается. Если, конечно, не произойдет резкого негативного изменения мировой ценовой конъюнктуры на основную продукцию российского товарного экспорта или мировая экономика не войдет в фазу финансово-экономического кризиса. Нет сомнений, что, исходя из теории циклического развития экономики, в обозримом будущем такой кризис обязательно наступит, но когда и с какой интенсивностью — предсказать невозможно. Вместе с тем, если брать за точку отсчета предыдущего российского финансово-экономического кризиса ноябрь 2008 года, то популярная у экономистов средняя циклическая волна в 10—12 лет постепенно завершается. Следует напомнить, что экономика России встретила предыдущий глобальный кризис с мировым размахом: общий спад ВВП страны в 2009 году составил 7,8%, промышленности в целом — 10,7%, а ее обрабатывающий сегмент вообще установил мировой антирекорд (минус 15,2%)».