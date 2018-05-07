Для идентификации клиентов — физических лиц кредитные организации обязаны установить сведения об их месте жительства (регистрации) или месте пребывания, говорится в решении Верховного суда РФ.

Как сообщает РАПСИ, в понедельник ВС отказал в удовлетворении административного искового заявления о признании недействующим пункта 1.7 приложения № 1 к положению об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С административным исковым заявлением в ВС обратился Сергей Анчугов. В иске он указал, что оспариваемый пункт противоречит Конституции РФ, федеральному закону «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ», а также нарушает его права на осуществление банковских операций.

Как пояснил на судебном заседании представитель истца Владимир Шмидт, сотрудник одного из банков отказал его доверителю в получении денежного перевода на том основании, что на момент обращения в кредитную организацию в паспорте Анчугова отсутствовали сведения о его месте жительства или месте пребывания.

«Отсутствие в документе, удостоверяющем личность, штампа о регистрации не может служить препятствием в предоставлении банковских услуг, однако на практике банки именно по этой причине отказывают в проведении операций. Именно таким образом они применяют оспариваемую норму», — подчеркнул представитель заявителя.

По его словам, работник кредитной организации отказался записать адрес места жительства Анчугова с его слов, поскольку информация не была подтверждена документом, удостоверяющим личность. «Правоприменительная практика на местах подтверждает незаконность оспариваемой нормы, в связи с чем прошу удовлетворить заявленные требования в полном объеме», — завершил свое выступление Шмидт.

Административный ответчик в лице Банка России иск не признал. Представитель Центробанка Мария Семенова сообщила, что оспариваемая норма принята в соответствии с пунктом 1 статьи 7 федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», который предусматривает обязанность кредитных организаций идентифицировать клиента, установив в том числе сведения о его месте жительства или месте пребывания.

«Таким образом, обжалуемый пункт не устанавливает для кредитных организаций новых прав и обязанностей, которые не были бы предусмотрены законом. Он также не обязывает сотрудников кредитных организаций устанавливать адрес места жительства клиента исключительно на основании отметки в его паспорте», — подчеркнула Семенова. Она добавила, что отдельные сведения могут устно предоставляться физическим лицом без какого-либо документального подтверждения.

Другой представитель Центробанка Арам Авакян отметил, что вопрос, с которым истец обратился в ВС, относится к сфере отношений конкретного физического лица с конкретным банком. «Закон предусматривает право кредитных организаций на свой страх и риск принимать те или иные решения при идентификации личности конкретного клиента», — уточнил Авакян.

Прокурор Лариса Масалова также не нашла оснований для удовлетворения административного иска. «Оспариваемая норма не предусматривает обязанность кредитных организаций при проведении идентификации физического лица устанавливать сведения о его месте жительства непосредственно из соответствующей отметки в паспорте. В случае если такой отметки нет, указанные сведения могут быть внесены в анкету клиента на основании его устного или письменного заявления», — пояснила Масалова.



По ее словам, оспариваемый пункт не может служить препятствием для предоставления банковских услуг. «Ошибочное правоприменение не свидетельствует о незаконности нормы», — заключила прокурор.