В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.



Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Кремля.



На инаугурации присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.



«В соответствии со статьей 82 Конституции Российской Федерации в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда Российской Федерации Владимир Путин принес присягу народу России. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента Российской Федерации», — уточняется в сообщении на сайте Кремля.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — заявил Путин.



Владимир Путин в четвертый раз вступает в должность президента. Руководить Россией он будет следующие шесть лет.