На IV банковском форуме по развитию клиентского сервиса «Customer Focus Banking Forum 2018. Как увеличить прибыль розничного банкинга с помощью превосходного сервиса?» будут обсуждаться следующие темы:

Как сделать клиентский опыт главным катализатором прибыли банка?

Исследование клиентского опыта как фундамента изменений для будущей прибыли. Какие данные нам нужны, чтобы увеличить прибыль?

Как удержать и преумножить клиентов за счет сервиса?

Сервис с человеческим лицом в цифровую эпоху. Какие технологии в обслуживании помогут увеличить прибыль банка?

В финале всего форума будут проведены круглые столы. Они соберут воедино опыт двух дней форума и станут площадкой для создания карт улучшений каждого клиентского сегмента.

Своим опытом поделятся лидеры «народного рейтинга» Banki.ru:

Наталия Артемьева, директор центра управления качеством и развития клиентского сервиса, Росбанк;

Нина Векслер, руководитель управления качества обслуживания, Ситибанк;

Иван Карпов, вице-президент, руководитель группы управления клиентскими отношениями, Райффайзенбанк;

Сергей Коршунов, начальник управления развития продаж и контроля качества, банк «Уралсиб»;

Станислав Скалозуб, руководитель центра по работе с клиентскими впечатлениями, Промсвязьбанк;

Елена Куракова, директор департамента клиентского сервиса, Хоум Кредит Банк;

Анастасия Аятмамбетова, руководитель поддержки клиентов, Рокетбанк

И многие другие.

Организаторы вернут вам деньги, если по итогам форума вы не сформируете хотя бы 3 точки улучшения для клиентского сервиса в вашем банке.

Подробнее о форуме «Customer Focus Banking Forum 2018» по телефону +7 (495) 789-37-46 или на сайте .