Мероприятие пройдет 7-8 июня 2018 года в Holiday Inn Moscow - Suschevsky.
На IV банковском форуме по развитию клиентского сервиса «Customer Focus Banking Forum 2018. Как увеличить прибыль розничного банкинга с помощью превосходного сервиса?» будут обсуждаться следующие темы:
- Как сделать клиентский опыт главным катализатором прибыли банка?
- Исследование клиентского опыта как фундамента изменений для будущей прибыли. Какие данные нам нужны, чтобы увеличить прибыль?
- Как удержать и преумножить клиентов за счет сервиса?
- Сервис с человеческим лицом в цифровую эпоху. Какие технологии в обслуживании помогут увеличить прибыль банка?
В финале всего форума будут проведены круглые столы. Они соберут воедино опыт двух дней форума и станут площадкой для создания карт улучшений каждого клиентского сегмента.
Своим опытом поделятся лидеры «народного рейтинга» Banki.ru:
- Наталия Артемьева, директор центра управления качеством и развития клиентского сервиса, Росбанк;
- Нина Векслер, руководитель управления качества обслуживания, Ситибанк;
- Иван Карпов, вице-президент, руководитель группы управления клиентскими отношениями, Райффайзенбанк;
- Сергей Коршунов, начальник управления развития продаж и контроля качества, банк «Уралсиб»;
- Станислав Скалозуб, руководитель центра по работе с клиентскими впечатлениями, Промсвязьбанк;
- Елена Куракова, директор департамента клиентского сервиса, Хоум Кредит Банк;
- Анастасия Аятмамбетова, руководитель поддержки клиентов, Рокетбанк
- И многие другие.
Организаторы вернут вам деньги, если по итогам форума вы не сформируете хотя бы 3 точки улучшения для клиентского сервиса в вашем банке.
Подробнее о форуме «Customer Focus Banking Forum 2018» по телефону +7 (495) 789-37-46 или на сайте.
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