Эксперты на форуме «Клиентский сервис для юрлиц 2018. Методы и решения для развития клиентского сервиса» подробно обсудят самые острые темы этого года:

Болевые точки и векторы для развития обслуживания юридических лиц в 2018 году

Обратная связь от клиентов. Как они видят обслуживание в банке?

Проблемные вопросы открытия счетов юридическим лицам

Как привлечь новых клиентов и улучшить обслуживание текущих?

Какими инструментами повышать лояльность клиентов?

Офисы vs Digital. Какие технологии нужны клиенту?

В качестве экспертов выступят:

Иван Братцев, исполнительный директор, начальник отдела управления клиентским опытом корпоративного бизнеса, Сбербанк;

Алексей Захаров, начальник управления дистанционных продаж департамента цифрового бизнеса юридических лиц, банк «Открытие»;

Филипп Литвиненко, директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов дирекции корпоративного бизнеса, «Московский кредитный банк»;

Анна Ермолаева, директор дирекции МСБ, банк «Восточный»;

Юлия Изотова, директор департамента малого и среднего бизнеса, СМП Банк;

Михаил Качалкин, директор центра малого и микробизнеса, «Связь-Банк»;

Андрей Ваничев, управляющий директор службы заботы о клиентах, Модульбанк

И многие другие.

Это форум не о сервисе ради сервиса. Это форум о сервисе ради прибыли Вашего бизнеса.

Подробнее о форуме «Клиентский сервис для юрлиц 2018» на сайте или по телефону: +7 (495) 789-37-46