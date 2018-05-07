Эксперты на форуме «Клиентский сервис для юрлиц 2018. Методы и решения для развития клиентского сервиса» подробно обсудят самые острые темы этого года:

  • Болевые точки и векторы для развития обслуживания юридических лиц в 2018 году
  • Обратная связь от клиентов. Как они видят обслуживание в банке? 
  • Проблемные вопросы открытия счетов юридическим лицам
  • Как привлечь новых клиентов и улучшить обслуживание текущих?
  • Какими инструментами повышать лояльность клиентов? 
  • Офисы vs Digital. Какие технологии нужны клиенту?

В качестве экспертов выступят:

  • Иван Братцев, исполнительный директор, начальник отдела управления клиентским опытом корпоративного бизнеса, Сбербанк;
  • Алексей Захаров, начальник управления дистанционных продаж департамента цифрового бизнеса юридических лиц, банк «Открытие»;
  • Филипп Литвиненко, директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов дирекции корпоративного бизнеса, «Московский кредитный банк»;
  • Анна Ермолаева, директор дирекции МСБ, банк «Восточный»;
  • Юлия Изотова, директор департамента малого и среднего бизнеса, СМП Банк;
  • Михаил Качалкин, директор центра малого и микробизнеса, «Связь-Банк»;
  • Андрей Ваничев, управляющий директор службы заботы о клиентах, Модульбанк
  • И многие другие.

Это форум не о сервисе ради сервиса. Это форум о сервисе ради прибыли Вашего бизнеса.

Подробнее о форуме «Клиентский сервис для юрлиц 2018» на сайте или по телефону: +7 (495) 789-37-46