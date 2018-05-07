Он состоится 6 июня 2018 года.
Эксперты на форуме «Клиентский сервис для юрлиц 2018. Методы и решения для развития клиентского сервиса» подробно обсудят самые острые темы этого года:
- Болевые точки и векторы для развития обслуживания юридических лиц в 2018 году
- Обратная связь от клиентов. Как они видят обслуживание в банке?
- Проблемные вопросы открытия счетов юридическим лицам
- Как привлечь новых клиентов и улучшить обслуживание текущих?
- Какими инструментами повышать лояльность клиентов?
- Офисы vs Digital. Какие технологии нужны клиенту?
В качестве экспертов выступят:
- Иван Братцев, исполнительный директор, начальник отдела управления клиентским опытом корпоративного бизнеса, Сбербанк;
- Алексей Захаров, начальник управления дистанционных продаж департамента цифрового бизнеса юридических лиц, банк «Открытие»;
- Филипп Литвиненко, директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов дирекции корпоративного бизнеса, «Московский кредитный банк»;
- Анна Ермолаева, директор дирекции МСБ, банк «Восточный»;
- Юлия Изотова, директор департамента малого и среднего бизнеса, СМП Банк;
- Михаил Качалкин, директор центра малого и микробизнеса, «Связь-Банк»;
- Андрей Ваничев, управляющий директор службы заботы о клиентах, Модульбанк
- И многие другие.
Это форум не о сервисе ради сервиса. Это форум о сервисе ради прибыли Вашего бизнеса.
Подробнее о форуме «Клиентский сервис для юрлиц 2018» на сайте или по телефону: +7 (495) 789-37-46
Оценить:
1 0
Нет комментариев