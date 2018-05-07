Об этом сообщается в документах на сайте федерального реестра сведений о банкротстве.

Конкурсный управляющий РК «Ривьера» сообщил о поступлении требований ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего АСВ о включении в реестр требований кредиторов должника в размере 1,06 млрд рублей, сообщает TatCenter .

«Включить требования ПАО «Татфондбанк» в реестр требований кредиторов ЗАО «РК «Ривьера», как требования, обеспеченное залогом имущества должника по договору о залоге обыкновенных именных акций АО «Земельная корпорация «Лидер», - говорится в документах на сайте федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, процедура конкурсного производства РК «Ривьера» введена решением АС Республики Татарстан 27 апреля 2018 года.