Арбитражный суд Поволжского округа признал право ЖК «Центр» заплатить налоги в бюджет через Татфондбанк незадолго до введения временной администрации даже при наличии множества публикаций в СМИ о проблемах банка. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.



Как следует из материалов дела, компания 9 декабря 2016 года перечислила 102 тыс. рублей налога на доходы физлиц (НДФЛ), который был удержан с зарплаты сотрудников за ноябрь. Деньги до бюджета не дошли, 15 декабря в банк была введена временная администрация, а 3 марта 2017 года лицензия у банка была отозвана.

Налоговики сочли, что организация была хорошо осведомлена о проблемах банка и умышленно перечислила средства через него. Считать налог уплаченным налоговики отказались, но компания оспорила эти действия. Отстаивая свое мнение, ИФНС ссылалась на множество негативных публикаций в СМИ, из которых клиент должен был узнать о тяжелом финансовом состоянии банка. В частности, налоговики указывали на заметку «Коммерсанта» от 7 декабря 2016 года, в которой упоминалось, что «с прошлой недели банк испытывает сложности с проведением платежей». По мнению налоговиков, данной информации клиенту банка должно быть достаточно для правильных выводов.

Однако суд указал, что фраза журналиста вовсе не является доказательством отсутствия средств на корсчете банка и что приведенная в заметке информация о наличии банка в топ-50 и планах по его санации, напротив, говорила о платежеспособности банка. Кроме того, суд отметил, что сайт «Коммерсанта» не является официальным источником информации о проблемах Татфондбанка. Веским аргументом стал и тот факт, что компания платила налог в срок и без переплат, а также уже после направления платежки в бюджет совершила еще одну операцию — сняла со счета наличные. В итоге суды всех трех инстанций встали на сторону компании.

По уплате налогов через небольшие банки, о проблемах которых не пишут СМИ, на сторону налогоплательщика уже вставала коллегия Верховного суда. «Полагаю, по спору, когда проблемы банка широко освещались в СМИ, дело также дойдет до ВС, платеж в бюджет через банк, про который много писали, — это важный кейс», — считает юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев.

Эксперты отмечают, что принятое решение будет важным аргументом в спорах с налоговиками для клиентов банков с громкими отзывами.