Арбитражный суд Дагестана удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании банкротом ООО «Коммерческий банк «Алжан» (Махачкала), говорится в материалах суда, передает РАПСИ .

Регулятор 2 марта отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

«Осуществленные банком «Алжан» во второй половине февраля текущего года крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами», — сообщил ЦБ РФ.

Кроме того, банком неоднократно допускались нарушения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В сообщении говорилось, что руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. «Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшегося в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Алжан» с рынка банковских услуг», — отметил регулятор.

Банк «Алжан» не является участником системы страхования вкладов.