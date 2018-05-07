C началом мотосезона байкеры столичного региона столкнулись с проблемой отказа страховых компаний продавать им полисы ОСАГО. Страховые компании либо не продают полисы ОСАГО, либо искусственно создают барьеры для их реализации, сообщил «Известиям» адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Новое изобретение страховщиков — практически повальный отказ продавать полисы мотоциклистам. Много обращений по этому поводу. Например, одна из страховых компаний при контрольном звонке с вопросом о покупке полиса для мотоциклиста послала из Москвы в свой офис в Рузу — дескать, только там и продаются эти полисы. В Москве якобы эти полисы они не могут продать по только им известным причинам», — рассказал Радько.

Информация подтверждается обращением в страховые компании.

Причина возникшей ситуации заключается в нежелании страховщиков платить большие суммы компенсаций при ДТП: ущерб от аварии увеличивается, поскольку чаще всего сами мотоциклисты получают травмы, пояснил изданию источник в страховой отрасли. Официально страховщики объясняют задержки наплывом клиентов.

Все страховщики предлагают заключить электронный полис ОСАГО, однако, по словам Радько, в большинстве случаев сайты страховщиков зависают на этой процедуре. К тому же рубрикаторы страховщиков при выборе модели мотоцикла показывают очень скромный список, где часто нет искомого варианта. Без этого заключение договора ОСАГО невозможно, а выбор нерелевантной модели будет поводом для отказа страховщика при возмещении после ДТП.



В Центробанке (регулирует и страховую отрасль) в курсе этой проблемы.

«В настоящее время в Банк России поступают единичные жалобы на отказ страховых компаний заключать договоры ОСАГО на мотоциклы. По всем этим обращениям проводятся проверочные мероприятия», — ответили в пресс-службе ЦБ.

Если страховая компания отказывает в заключении договора ОСАГО, страхователю необходимо зафиксировать факт отказа (аудио-, видеозапись) и представить в Банк России вместе с жалобой для проведения поверки, указали в пресс-службе ЦБ. В жалобе также необходимо указать адрес подразделения страховой компании и Ф. И. О. сотрудника, отказавшего в заключении договора.

Более того, рассмотрение страховщиком заявления о заключении договора ОСАГО в течение недели и тем более месяца недопустимо. Согласно официальным правилам профессиональной деятельности страховщиков ОСАГО, утвержденным Российским союзом автостраховщиков (РСА), компании обязаны заключить договор ОСАГО в день обращения клиента, в случае проведения осмотра ТС — не позднее пяти дней со дня обращения.