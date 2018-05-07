Полное фирменное наименование общества: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д. 1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания: 31 мая 2018 года

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:10.00 часов мск.вр.

Время проведения общего собрания: 11.00 часов мск.вр.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, д.1а, здание ГТРК «Корстон»

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 мая 2018 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 7 мая 2018 года

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: указанные способы направления и (или) заполнения бюллетеней не применяются

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:акции именные бездокументарные обыкновенные

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2017 года. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам 2017 отчетного года. Об утверждении аудитора ПАО «АК БАРС» БАНК. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «АК БАРС» БАНК. Об утверждении новой редакции Положения «О Совете директоров ПАО «АК БАРС» БАНК». Об утверждении новой редакции Положения «О Правлении ПАО «АК БАРС» БАНК». Об избрании членов Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «АК БАРС» БАНК.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1, каб.212, а также на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.akbars.ru), и получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю ПАО «АК БАРС» БАНК. Корпоративному секретарю ПАО «АК БАРС» БАНК обеспечить лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время его проведения.