Собрание акционеров «АК БАРС» Банка состоится 31 мая 2018 года.
Полное фирменное наименование общества: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д. 1
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания: 31 мая 2018 года
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:10.00 часов мск.вр.
Время проведения общего собрания: 11.00 часов мск.вр.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ершова, д.1а, здание ГТРК «Корстон»
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 мая 2018 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 7 мая 2018 года
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: указанные способы направления и (или) заполнения бюллетеней не применяются
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:акции именные бездокументарные обыкновенные
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам отчетного 2017 года.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «АК БАРС» БАНК по результатам 2017 отчетного года.
- Об утверждении аудитора ПАО «АК БАРС» БАНК.
- Об утверждении новой редакции Устава ПАО «АК БАРС» БАНК.
- Об утверждении новой редакции Положения «О Совете директоров ПАО «АК БАРС» БАНК».
- Об утверждении новой редакции Положения «О Правлении ПАО «АК БАРС» БАНК».
- Об избрании членов Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «АК БАРС» БАНК.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.1, каб.212, а также на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.akbars.ru), и получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю ПАО «АК БАРС» БАНК. Корпоративному секретарю ПАО «АК БАРС» БАНК обеспечить лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время его проведения.
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