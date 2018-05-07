Антон Силуанов, которого и.о. главы правительства Дмитрий Медведев выдвинул на пост первого вице-премьера, сохранит за собой и должность министра финансов, сообщили РБК два источника в правительстве и два источника, близких к финансово-экономическому блоку правительства.

Ранее Медведев на встрече с членами фракции «Единая Россия» назвал кандидатуры на должности вице-премьеров нового правительства. Первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов, сообщил РБК источник, участвовавший во встрече Медведева с фракцией единороссов.

По словам собеседников РБК, речь идет о совмещении Силуановым двух постов. В российской истории это произойдет впервые в нынешней конфигурации правительства с единственным первым вице-премьером. В 2000 году Михаил Касьянов совмещал посты первого зампреда правительства и министра финансов, но тогда первых вице-премьеров было несколько. Позднее Алексей Кудрин совмещал посты вице-премьера и министра финансов.

То, что Силуанов скорее всего сохранит за собой пост министра финансов в случае назначения первым вице-премьером, не исключил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. «Дмитрий Медведев предлагает Антона Силуанова на пост вице-премьера при сохранении, как я понимаю, позиции в министерстве финансов», — сказал Жуков журналистам (следует из пресс-релиза «Единой России»).

Представитель Силуанова отказался от комментариев.