Кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев, который в понедельник проводит в Госдуме консультации с парламентскими фракциями, назвал предполагаемый им состав будущего правительства, передает ТАСС. В частности, на должность первого вице-премьера он предложил и.о. министра финансов Антона Силуанова.

На встрече с фракцией «Единой России» Медведев отметил, что названные им кандидаты «могли бы впоследствии войти в правительство, если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена».



«Предполагается, что если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Германович Силуанов. (...) Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов», — сказал Медвевев.

Область, связанную с реализацией социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения Медведев предлагает поручить нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой. «Этими вопросами могла бы в правительстве заняться Татьяна Алексеевна Голикова», — сказал Медведев.

По его словам, «таким важным направлением, как сельское хозяйство, в должности заместителя председателя правительства мог бы заняться Алексей Васильевич Гордеев".

Медведев предложил кандидатуру замминистра обороны Борисова на пост вице-премьера, курирующего ВПК.