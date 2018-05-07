Сбербанк и Министерство экономического развития РФ подписали дополнительное соглашение о предоставлении льготных кредитов под 6,5% на срок до пяти лет субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.

Как сообщили в банке, заключенное соглашение позволит выдать до 15,5 млрд рублей до конца года. Из них 6,6 млрд уже было выдано в течение первых месяцев действия соглашения.



«Новая программа Минэкономразвития показала себя как эффективный инструмент поддержки субъектов МСП. С его помощью кредитование малого и среднего бизнеса стало значительно доступнее, а значит, у малых компаний появилось больше возможностей для создания и сохранения тысяч рабочих мест в регионах», — прокомментировал вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.