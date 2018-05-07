Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило владивостокскому банку «Приморье» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВ-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в релизе агентства, ключевое позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали приемлемый уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 апреля 2018 года — 14%, значение Н1.2 и Н1.1 равно 12%) и его устойчивости к обесценению активов (на указанную дату норматив Н1.2 выдерживает полное обесценение более чем 10% активов и внебалансовых обязательств под риском). Агентство позитивно оценило сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном горизонте и приемлемый уровень рентабельности деятельности банка (за период с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018-го показатель ROE составил 7,7% по прибыли после налогообложения). Кроме того, положительное влияние на рейтинг оказали высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг и возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках операций РЕПО, а также низкая концентрация ресурсной базы на крупных кредиторах. Агентство отмечает невысокий уровень принимаемых банком валютных рисков и концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.



Основное негативное влияние на рейтинг оказали слабые конкурентные позиции кредитной организации на банковском рынке РФ при концентрации бизнеса в регионе с низким инвестиционным потенциалом. Давление на рейтинговую оценку оказали операционные и регулятивные риски, связанные с поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах. Негативно на рейтинг повлияли низкий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля и высокая доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю (свыше 24% на отчетную дату), однако резервы по проблемным ссудам сформированы в достаточном объеме. Кроме того, агентство негативно оценивает зависимость банка от средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей как основного источника фондирования при их низкой географической диверсификации (все средства привлечены на территории Приморского края), однако отмечает приемлемую стоимость данного источника ресурсной базы. Ограничивает рейтинг недостаточный уровень стратегического обеспечения деятельности банка, отмечается также в сообщении RAEX.

