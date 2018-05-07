Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения его на пост премьер-министра страны.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», — говорится в документе на сайте Кремля.

